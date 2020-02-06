В Олимпийском комитете России поддержали госпитализированную гимнастку Солдатову

В «твиттере» Олимпийского комитета России (ОКР) пожелали скорейшего выздоровления гимнастке Александре Солдатовой, госпитализированной после попытки самоубийства.

«Сегодня стало известно, что одна из ведущих гимнасток команды России Александра Солдатова попала в сложную жизненную ситуацию. Сейчас она находится в больнице. Мы желаем спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на ковер! Саша, Россия с тобой!» – сказано в публикации ОКР.

Пост доступен в официальном «твиттере» ОКР.

21-летняя Александра Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. Помимо этого в активе гимнастки имеются многочисленные серебряные и бронзовые награды международных соревнований: три серебра и одна бронза чемпионатов мира и четыре серебра чемпионатов Европы.