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В Олимпийском комитете России поддержали госпитализированную гимнастку Солдатову

В Олимпийском комитете России поддержали госпитализированную гимнастку Солдатову
Другие / Прочие виды спорта 0

В «твиттере» Олимпийского комитета России (ОКР) пожелали скорейшего выздоровления гимнастке Александре Солдатовой, госпитализированной после попытки самоубийства.

«Сегодня стало известно, что одна из ведущих гимнасток команды России Александра Солдатова попала в сложную жизненную ситуацию. Сейчас она находится в больнице. Мы желаем спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на ковер! Саша, Россия с тобой!» – сказано в публикации ОКР.

Пост доступен в официальном «твиттере» ОКР.

21-летняя Александра Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. Помимо этого в активе гимнастки имеются многочисленные серебряные и бронзовые награды международных соревнований: три серебра и одна бронза чемпионатов мира и четыре серебра чемпионатов Европы.

Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой
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