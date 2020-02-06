В Олимпийском комитете России поддержали госпитализированную гимнастку Солдатову

В «твиттере» Олимпийского комитета России (ОКР) пожелали скорейшего выздоровления гимнастке Александре Солдатовой, госпитализированной после попытки самоубийства.
«Сегодня стало известно, что одна из ведущих гимнасток команды России Александра Солдатова попала в сложную жизненную ситуацию. Сейчас она находится в больнице. Мы желаем спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на ковер! Саша, Россия с тобой!» – сказано в публикации ОКР.
Пост доступен в официальном «твиттере» ОКР.
21-летняя Александра Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. Помимо этого в активе гимнастки имеются многочисленные серебряные и бронзовые награды международных соревнований: три серебра и одна бронза чемпионатов мира и четыре серебра чемпионатов Европы.
- 6 февраля 2020
-
15:53
-
14:58
-
14:42
-
13:49
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
12:57
-
12:47
-
12:37
-
12:26
-
12:16
-
12:01
-
10:46
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:25
-
09:05
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:17
-
23:00
-
20:37
-
19:52
-
19:32
-
19:24
-
17:54
-
17:26
-
16:57
-
16:52
-
16:40
-
16:27
-
15:43
-
15:26
-
14:38