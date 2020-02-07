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Солдатова может подать в суд на СМИ из-за информации о попытке самоубийства

Солдатова может подать в суд на СМИ из-за информации о попытке самоубийства
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова рассматривает возможность обращения в суд в связи со слухами о том, что она пыталась покончить с собой.

5 февраля спортсменка была госпитализирована с телесными повреждениями. Позднее сама гимнастка рассказала, что получила порез во время завтрака.

На вопрос одного из подписчиков в «Инстаграме» о том, можно ли подать в суд на СМИ, которые распространили информацию о попытке самоубийства, якобы предпринятой спортсменкой, Солдатова ответила: «Да, и я думаю над этим».

На чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.

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