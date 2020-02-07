Солдатова может подать в суд на СМИ из-за информации о попытке самоубийства
Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова рассматривает возможность обращения в суд в связи со слухами о том, что она пыталась покончить с собой.
5 февраля спортсменка была госпитализирована с телесными повреждениями. Позднее сама гимнастка рассказала, что получила порез во время завтрака.
На вопрос одного из подписчиков в «Инстаграме» о том, можно ли подать в суд на СМИ, которые распространили информацию о попытке самоубийства, якобы предпринятой спортсменкой, Солдатова ответила: «Да, и я думаю над этим».
На чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.
«Я пережила моральный ужас». Солдатова прокомментировала информацию о попытке суицида
Читайте также
- 7 февраля 2020
-
16:07
-
15:53
-
15:53
-
15:42
-
15:09
-
14:57
-
13:59
-
13:26
-
13:22
-
12:57
-
12:49
-
12:33
-
12:01
-
11:58
-
11:43
-
11:16
-
10:34
-
10:18
-
10:13
-
09:35
-
09:34
-
00:45
- 6 февраля 2020
-
23:47
-
23:29
-
23:28
-
22:56
-
22:55
-
22:23
-
21:48
-
21:37
-
21:27
-
20:58
-
20:57
-
20:24
-
19:50
Партнерский контент