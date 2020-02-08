Винер-Усманова рассказала, когда гимнастка Солдатова приступит к тренировкам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, когда четырёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова приступит к тренировкам.
«Саша Солдатова выступает на показательных на московском этапе Гран-при. Думаю, что в ближайшее время она начнёт тренироваться и тоже составит конкуренцию. У неё все хорошо, она подлечилась. Ещё мы нашли прекрасных людей, российских врачей, которые тоже смогут её восстановить», — приводит слова Винер-Усмановой РИА «Новости».
Ранее Винер-Усманова объявила, что Солдатова не выступит в соревновательной части Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем, а позже, на текущей неделе, появилась информация, что гимнастка госпитализирована после попытки суицида. Солдатова и её тренер Анна Дьяченко опровергли эту информацию, заявив, что врачи просто оказали помощь Александре, порезавшейся при приготовлении завтрака.
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