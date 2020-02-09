Дюплантис отпраздновал мировой рекорд вместе с мамой. Видео

Вашему вниманию видеозапись прыжка шведского легкоатлета Армана Дюплантиса, которым он установил новый мировой рекорд в помещении. Историческое событие он отпраздновал с мамой, которая наблюдала за выступлением Армана с трибун.

Видео доступно в «твиттере» @anastasiapv.



Мировой рекорд 20-летний спортсмен на международном турнире в Торуни (Польша). Преодолев планку на высоте 6 метров 17 сантиметров, он превзошёл достижение француза Рено Лавиллени. В 2014 году на соревнованиях в Донецке (Украина) он показал результат 6 метров и 16 сантиметров.



Ранее обновление мирового рекорда прокомментировал бывший украинский легкоатлет, олимпийский чемпион и владелец действующего рекорда на открытом воздухе Сергей Бубка.