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Дюплантис отпраздновал мировой рекорд вместе с мамой. Видео

Дюплантис отпраздновал мировой рекорд вместе с мамой. Видео
Другие / Лёгкая атлетика 0

Вашему вниманию видеозапись прыжка шведского легкоатлета Армана Дюплантиса, которым он установил новый мировой рекорд в помещении. Историческое событие он отпраздновал с мамой, которая наблюдала за выступлением Армана с трибун.

Видео доступно в «твиттере» @anastasiapv.

Мировой рекорд 20-летний спортсмен на международном турнире в Торуни (Польша). Преодолев планку на высоте 6 метров 17 сантиметров, он превзошёл достижение француза Рено Лавиллени. В 2014 году на соревнованиях в Донецке (Украина) он показал результат 6 метров и 16 сантиметров.

Ранее обновление мирового рекорда прокомментировал бывший украинский легкоатлет, олимпийский чемпион и владелец действующего рекорда на открытом воздухе Сергей Бубка.

Дюплантис: ещё прыгая в подгузниках, я мечтал побить мировой рекорд
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