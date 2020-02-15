Фристайлист Кротов выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве

Россиянин Павел Кротов стал победителем этапа Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике, который прошёл на Воробьёвых горах в Москве. Призёрами стали швейцарец Ной Рот и белорус Павел Дик.
В соревнованиях женщин первенствовала белоруска Анна Гуськова, второе место заняла Лаура Пеел из Австралии. Бронзовым призёром стала россиянка Софья Алексеева.
Отметим, что остальные россияне в главный финал не попали. Илья Буров в итоге занял 14-е место, а Любовь Никитина – седьмое.
Фристайл. Этап Кубка мира. Лыжная акробатика. Москва
Мужчины
1. Павел Кротов (Россия) – 137,50.
2. Ной Рот (Швейцария) – 129,36.
3. Павел Дик (Беларусь) – 112,18.
Женщины
1. Анна Гуськова (Беларусь) – 95,46.
2. Лаура Пеел (Австралия) – 91,42.
3. Софья Алексеева (Россия) – 76,56.
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