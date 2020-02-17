Конькобежец Юсков стал пятым в забеге на 1500 м на чемпионате мира в США

Российские конькобежцы остались без медалей чемпионата мира на отдельных дистанциях, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США), в забеге на 1500 м.
Лучший из отечественных конькобежцев стал Денис Юсков, занявший пятое место. Даниил Беляев финишировал с 14-м временем, Сергей Трофимов – с 17-м.
Победу одержал голландец Кьелд Нёйс, серебряным призёром стал его соотечественник Томас Крол. Бронзовую медаль завоевал американский конькобежец Джой Мантиа.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Солт-Лейк-Сити, США
Мужчины. 1500 м
1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) – 1.41,664.
2. Томас Крол (Нидерланды) – отставание 0,07.
3. Джой Мантиа (США) — +0,50.
5. Денис Юсков (Россия) — +0,68…
14. Даниил Беляев (Россия) — +2,46…
17. Сергей Трофимов (Россия) — +2,64.
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