Участник Остинского марафона на финише сделал предложение невесте

Яркое событие произошло на финише марафонского забега в Остине (США). Один из участников соревнования Марк Пиналес после того, как завершил марафон, сделал предложение своей девушке Тиффани, которая и спровоцировала его на участие в забеге. На протяжении всей дистанции в кармане Марка лежало обручальное кольцо, которое он вручил на финише невесте, встав перед ней на одно колено. Девушка, расплакавшись от неожиданности, сказала: «Да».

Отметим, что Пиналес показал весьма не плохие результаты. Он стал 32-м из 1850 стартовавших мужчин, 11-м в своей возрастной категории 25-29 лет, 34-м изо всех 2789 участников. На преодоление марафонской дистанции Марк потратил 3 часа и 8 секунд.

Фото доступно в официальном «Твиттере» Остинского марафона