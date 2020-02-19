Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Ростов-Дон» продлил контракт с главным тренером Мартином

«Ростов-Дон» продлил контракт с главным тренером Мартином
Другие / Гандбол 0

Главный тренер ЖГК «Ростов-Дон» Амброс Мартин заключил новое соглашение с клубом. Как сообщается на официальном сайте ростовчан, контракт испанского специалиста переподписан до конца сезона-2020/2021.

Напомним, в сезоне-2018/2019 «Ростов-Дон» под руководством Мартина впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов, где уступил венгерскому «Дьёру» — 24:25.

«Ростов-Дон» испанец возглавил летом 2018 года. С тех пор команда выиграла чемпионат России, Кубок России, и дважды Суперкубок России. С августа 2019 года Мартин также работает главным тренером женской сборной России по гандболу.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020