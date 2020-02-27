Легкоатлетка Евдокимова завоевала золото в тройном прыжке на чемпионате России

Наталья Евдокимова заняла первое место в тройном прыжке на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве. Евдокимова продемонстрировала результат 14,16 метра. На втором месте расположилась Екатерина Конева (14,13 метра), на третьем – Валентина Косолапова (13,85).

Также на чемпионате России состоялись соревнования по бегу на дистанции 200 м. Среди мужчин победу одержал Владислав Доронин, показавший время 21,14 секунды. Вторым стал Александр Ефремов (21,17 секунды), третьим – Ильфат Садеев (21,19). Среди женщин первое место завоевала Кристина Хорошева, показав время 23,67 секунды. На втором месте расположилась Вера Алымова (23,83 секунды), на третьем – Ирина Белова (24,12).