Пловец Сунь Ян, дисквалифицированный на 8 лет: подам апелляцию, чтобы все узнали правду

Китайский пловец Сунь Ян, который был дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антипопинговых правил, намерен подать апелляцию.

«Я верю в свою невиновность. Это несправедливо. Буду подавать апелляцию, чтобы все смогли узнать правду», — приводит слова Сунь Яна Reuters.

Срок отстранения спортсмена отсчитывается с 28 февраля 2020 года.

В феврале 2019 года стало известно, что китаец разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой. Сунь также оскорблял допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства в своём доме в Чжэцзяне. Международная федерация плавания изначально отказалась дисквалифицировать китайца из-за недостатка доказательств и ограничилась предупреждением.

ВАДА обратилось в CAS после решения FINA. Сунь Ян отрицал свою вину и попросил CAS сделать слушания открытыми, чтобы полностью очистить своё имя, но суд принял решение отстранить его.

В 2014 году спортсмен был обвинён в употреблении триметазидина и тогда получил трёхмесячную дисквалификацию.

ВАДА — о дисквалификации Сунь Яна на 8 лет: справедливость восстановлена