Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов выиграл королевский марафон на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Большунов выиграл королевский марафон на этапе Кубка мира в Хольменколлене
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов выиграл королевский марафон классическим стилем на 50 км, который проходил на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

Второе место занял хозяин этапа Симен Хегстад Крюгер, отставший от Александра менее чем на секунду. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Эмиль Иверсен.

Главный преследователь Большунова в общем зачёте Кубка мира Йоханнес Хёсфлот Клебо показал 15-й результат.

Лыжные гонки. Кубок мира. Хольменколлен, Норвегия
Мужчины, масс-старт, 50 км, классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 2:08.05,3
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +0.9
3. Эмиль Иверсен (Новрегия) — +19.5
4. Эйрик Сведруп Огдаль (Норвегия) — +20,3
5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +20,8

14. Илья Семиков (Россия) — +1.19,2
15. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +1.46,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 13, Осло, Норвегия
Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
08 марта 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Идёт
1
Александр Большунов
Россия
2:08:05.3
1
Александр Большунов
Россия
2:08:05.3
1
Александр Большунов
Россия
2:08:05.3
1
Александр Большунов
Россия
2:08:05.3
1
Александр Большунов
Россия
2:08:05.3
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+0.9
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+0.9
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+0.9
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+0.9
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+0.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+19.5
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+19.5
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+19.5
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+19.5
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+19.5
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020