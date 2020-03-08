Большунов выиграл королевский марафон на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Российский лыжник Александр Большунов выиграл королевский марафон классическим стилем на 50 км, который проходил на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
Второе место занял хозяин этапа Симен Хегстад Крюгер, отставший от Александра менее чем на секунду. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Эмиль Иверсен.
Главный преследователь Большунова в общем зачёте Кубка мира Йоханнес Хёсфлот Клебо показал 15-й результат.
Лыжные гонки. Кубок мира. Хольменколлен, Норвегия
Мужчины, масс-старт, 50 км, классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 2:08.05,3
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +0.9
3. Эмиль Иверсен (Новрегия) — +19.5
4. Эйрик Сведруп Огдаль (Норвегия) — +20,3
5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +20,8
…
14. Илья Семиков (Россия) — +1.19,2
15. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +1.46,3.
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