Большунов выиграл королевский марафон на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Российский лыжник Александр Большунов выиграл королевский марафон классическим стилем на 50 км, который проходил на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).



Второе место занял хозяин этапа Симен Хегстад Крюгер, отставший от Александра менее чем на секунду. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Эмиль Иверсен.

Главный преследователь Большунова в общем зачёте Кубка мира Йоханнес Хёсфлот Клебо показал 15-й результат.

Лыжные гонки. Кубок мира. Хольменколлен, Норвегия

Мужчины, масс-старт, 50 км, классический стиль



1. Александр Большунов (Россия) — 2:08.05,3

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +0.9

3. Эмиль Иверсен (Новрегия) — +19.5

4. Эйрик Сведруп Огдаль (Норвегия) — +20,3

5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +20,8

…

14. Илья Семиков (Россия) — +1.19,2

15. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +1.46,3.