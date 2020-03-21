Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Президент ВФЛА: федерация активно занимается поиском средств для выплаты штрафа

Президент ВФЛА: федерация активно занимается поиском средств для выплаты штрафа
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал о попытках собрать средства для выплаты штрафа. Ранее стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала ВФЛА на $10 млн ($5 млн условно).

«Деньги немаленькие, и федерация уже очень активно занимается поиском этих средств. И мы будем обращаться не только к попечителям, которые работают с ВФЛА. В первую очередь будем обращаться к российскому государству, так как считаем, что поддержка правительства Российской Федерации сейчас архиважна для лёгкой атлетики», — сказал Юрченко в эфире «Матч ТВ».

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020