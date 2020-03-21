Президент ВФЛА: федерация активно занимается поиском средств для выплаты штрафа

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал о попытках собрать средства для выплаты штрафа. Ранее стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала ВФЛА на $10 млн ($5 млн условно).

«Деньги немаленькие, и федерация уже очень активно занимается поиском этих средств. И мы будем обращаться не только к попечителям, которые работают с ВФЛА. В первую очередь будем обращаться к российскому государству, так как считаем, что поддержка правительства Российской Федерации сейчас архиважна для лёгкой атлетики», — сказал Юрченко в эфире «Матч ТВ».

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года