Коронавирус, 23 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось

23 марта было зафиксировано не менее трёх случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. Из-за коронавируса умер один человек.

Издание Mundo Deportivo сообщило о первом случае заражения коронавирусом в системе «Барселоны». По данным источника, заболели главный скаут каталонцев по Южной Америке Андре Кюри и его супруга.

Тем временем бывший голкипер и тренер «Эспаньола» Бенито Хоанег умер от коронавируса. Бывший тренер несколько месяцев назад перенёс инсульт, Хоанегу было 84 года. Ханег выступал за «Эспаньол», «Террассу», «Сарагосу», «Сабадель» и «Депортиво». В качестве тренера он работал в «Эспаньоле», «Эркулесе», «Кастельоне», «Антекерано», «Кадисе», «Мальорке», «Тенерифе», «Саламанке» и «Лас-Пальмасе».

Заразился коронавирусом бывший президент мадридского «Реала» Фернандо Мартин Альварес. 72-летнего бизнесмена сразу доставили в отделение интенсивной терапии. Ранее скончался ещё один бывший президент «Реала», Лоренсо Санс. У него также обнаружили коронавирус.

Тревожные новости поступили и из Турции. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. В то же время один из самых известных турецких специалистов заверил, что чувствует себя нормально.