Выставка SPORTS WORLD 2020 в «Крокус Экспо» перенесена из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса и мерами по борьбе с распространением COVID-19 Международная выставка спортивной индустрии SPORTS WORLD 2020 переносится на более поздний срок. О точных датах проведения выставки будет сообщено дополнительно.



Мероприятие, как и планировалось, пройдёт в МВЦ «Крокус Экспо» при поддержке Министерства спорта России, Министерства промышленности и торговли России и Олимпийского комитета России.



Дирекция выставки продолжает активно формировать программу SPORTS WORLD 2020. Предполагается, что в выставке примут участие большинство ведущих российских и зарубежных производителей товаров и поставщиков услуг в спортивной отрасли.



Напомним, для любителей спорта и активного образа жизни в рамках SPORTS WORLD 2020 будет работать уличный спортивно-музыкальный фестиваль. Все желающие смогут поучаствовать в уличных активностях и турнирах, мастер-классах и автограф-сессиях звёзд спорта, посетить большой концерт «Жара FM».



Вход на SPORTS WORLD 2020 бесплатный, регистрация продолжается на официальном сайте выставки.