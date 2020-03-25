Выставка SPORTS WORLD 2020 в «Крокус Экспо» перенесена из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса и мерами по борьбе с распространением COVID-19 Международная выставка спортивной индустрии SPORTS WORLD 2020 переносится на более поздний срок. О точных датах проведения выставки будет сообщено дополнительно.
Мероприятие, как и планировалось, пройдёт в МВЦ «Крокус Экспо» при поддержке Министерства спорта России, Министерства промышленности и торговли России и Олимпийского комитета России.
Дирекция выставки продолжает активно формировать программу SPORTS WORLD 2020. Предполагается, что в выставке примут участие большинство ведущих российских и зарубежных производителей товаров и поставщиков услуг в спортивной отрасли.
Напомним, для любителей спорта и активного образа жизни в рамках SPORTS WORLD 2020 будет работать уличный спортивно-музыкальный фестиваль. Все желающие смогут поучаствовать в уличных активностях и турнирах, мастер-классах и автограф-сессиях звёзд спорта, посетить большой концерт «Жара FM».
Вход на SPORTS WORLD 2020 бесплатный, регистрация продолжается на официальном сайте выставки.
- 25 марта 2020
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