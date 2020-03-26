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Турнир претендентов на мировую шахматную корону будет доигран в 2020 году

Турнир претендентов на мировую шахматную корону будет доигран в 2020 году
Другие / Шахматы 0

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заверил, что приостановленный турнир претендентов на мировую шахматную корону будет доигран в 2020 году, но сроки и место проведения второго круга соревнований пока неизвестны.

«Турнир точно будет доигран в этом году и при участии нашего главного партнёра – «Сима-Ленд». Вопрос точных сроков и места будет решён в ближайшее время, как только общемировая ситуация стабилизируется», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Турнир претендентов в Екатеринбурге был приостановлен в связи с запретом правительства РФ на международное авиасообщение, который вступит в силу с 27 марта.

Результаты первого круга будут сохранены. Лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв.

Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен
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