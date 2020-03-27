«Усы мои, держитесь!» Губерниев поддержал госпитализированного Николаева

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о возможном заражении коронавирусной инфекцией певца Игоря Николаева.



«Ещё и подозрение у Игоря Николаева! Усы мои, держитесь!» — написал журналист в своём «телеграм»-канале.



Ранее Губерниев поддержал народного артиста РСФСР певца Льва Лещенко, чей тест на коронавирус дал положительный результат.



«Валерьяныч, держись, родимый! Держись!» — написал Дмитрий.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По состоянию на 26 марта в России подтверждено более 840 случаев заражения вирусом. Во всём мире коронавирусом заразилось более полумиллиона человек.

Источник: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус