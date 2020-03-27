Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Усы мои, держитесь!» Губерниев поддержал госпитализированного Николаева

«Усы мои, держитесь!» Губерниев поддержал госпитализированного Николаева
Другие / Прочие виды спорта 0

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о возможном заражении коронавирусной инфекцией певца Игоря Николаева.

«Ещё и подозрение у Игоря Николаева! Усы мои, держитесь!» — написал журналист в своём «телеграм»-канале.

Ранее Губерниев поддержал народного артиста РСФСР певца Льва Лещенко, чей тест на коронавирус дал положительный результат.

«Валерьяныч, держись, родимый! Держись!» — написал Дмитрий.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По состоянию на 26 марта в России подтверждено более 840 случаев заражения вирусом. Во всём мире коронавирусом заразилось более полумиллиона человек.

Источник: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020