«Усы мои, держитесь!» Губерниев поддержал госпитализированного Николаева
Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о возможном заражении коронавирусной инфекцией певца Игоря Николаева.
«Ещё и подозрение у Игоря Николаева! Усы мои, держитесь!» — написал журналист в своём «телеграм»-канале.
Ранее Губерниев поддержал народного артиста РСФСР певца Льва Лещенко, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
«Валерьяныч, держись, родимый! Держись!» — написал Дмитрий.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По состоянию на 26 марта в России подтверждено более 840 случаев заражения вирусом. Во всём мире коронавирусом заразилось более полумиллиона человек.
Источник: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус
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