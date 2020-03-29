В России за сутки зафиксировали 270 новых случаев коронавируса. Четыре человека скончалось

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 270 человек, сообщает телеграм-канал «Стопкоронавирус». Четверо из заражённых ранее людей скончалось. Заражения зафиксированы в 26 регионах страны.
В настоящий момент общее число заболевших составляет 1534. Выздоровевших — 64.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 197, область — 27
Санкт-Петербург — 5
Пензенская область — 5
Республика Коми — 4
Чеченская Республика — 4
Челябинская область — 3
Омская область — 3
Ленинградская область — 2
Мурманская область — 2
Новгородская область — 2
Хабаровский край — 2
Белгородская область — 1
Липецкая область — 1
Рязанская область — 1
Ярославская область — 1
Республика Башкортостан — 1
Республика Мордовия — 1
Кировская область — 1
Тюменская область — 1
Ханты-Мансийский АО — 1
Иркутская область — 1
Новосибирская область — 1
Томская область — 1
Республика Саха (Якутия) — 1
Амурская область — 1
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тысяч человек, скончалось — более 30 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч.
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