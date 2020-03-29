В России за сутки зафиксировали 270 новых случаев коронавируса. Четыре человека скончалось

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 270 человек, сообщает телеграм-канал «Стопкоронавирус». Четверо из заражённых ранее людей скончалось. Заражения зафиксированы в 26 регионах страны.



В настоящий момент общее число заболевших составляет 1534. Выздоровевших — 64.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 197, область — 27

Санкт-Петербург — 5

Пензенская область — 5

Республика Коми — 4

Чеченская Республика — 4

Челябинская область — 3

Омская область — 3

Ленинградская область — 2

Мурманская область — 2

Новгородская область — 2

Хабаровский край — 2

Белгородская область — 1

Липецкая область — 1

Рязанская область — 1

Ярославская область — 1

Республика Башкортостан — 1

Республика Мордовия — 1

Кировская область — 1

Тюменская область — 1

Ханты-Мансийский АО — 1

Иркутская область — 1

Новосибирская область — 1

Томская область — 1

Республика Саха (Якутия) — 1

Амурская область — 1



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тысяч человек, скончалось — более 30 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч.