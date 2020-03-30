Министр здравоохранения России рассказал, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что помимо людей старшего возраста коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями лёгких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть сегодня и пациенты в тяжёлом состоянии, не достигшие даже 40 лет. Алкоголь в этой ситуации однозначно не рекомендуется. Давайте договоримся: сейчас он вреден в любых количествах. То же самое с курением. Где-то прошёл слух, что оно якобы убивает коронавирус. Это абсурд», – добавил Мурашко.

С сегодняшнего дня, 30 марта, в Москве введён режим самоизоляции. Ранее ограничения касались только пенсионеров, теперь же всех без исключения жителей Москвы. Домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы.

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