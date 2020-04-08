Канделаки — о словах Путина: ярко, образно, в стиле древнерусских летописей
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала заявление президента России Владимира Путина по поводу борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.
«Не могу не отметить слог: ярко, образно, в стиле древнерусских летописей и ровно так, чтобы разлетелось на цитаты и мемы. Администрация президента показывает, как надо запускать виральные месседжи», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
Напомним, в своём обращении Путин сравнил коронавирус с нападением на Киевскую Русь печенегов и половцев:
«Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы. Со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем».
Пономарёв: Путин сравнил коронавирус с печенегами? Он бы ещё Ледовое побоище вспомнил
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