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Канделаки — о словах Путина: ярко, образно, в стиле древнерусских летописей

Канделаки — о словах Путина: ярко, образно, в стиле древнерусских летописей
Другие / Прочие виды спорта 0

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала заявление президента России Владимира Путина по поводу борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.

«Не могу не отметить слог: ярко, образно, в стиле древнерусских летописей и ровно так, чтобы разлетелось на цитаты и мемы. Администрация президента показывает, как надо запускать виральные месседжи», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Напомним, в своём обращении Путин сравнил коронавирус с нападением на Киевскую Русь печенегов и половцев:

«Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы. Со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем».

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