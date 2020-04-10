Биб рекордсмена по прыжкам с шестом Дюплантиса продали на аукционе за € 2800

Биб шведского легкоатлета Армана Дюплантиса, являющегося автором мирового рекорда в прыжках с шестом, продали на благотворительном аукционе за 30 тыс. шведских крон, или примерно € 2800. Ранее стало известно, что Дюплантис выставил на аукцион свой биб, в котором он установил мировой рекорд. Вырученные средства легкоатлет пообещал направить на благотворительность, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.
«Надеюсь, таким способом я смогу помочь в борьбе с пандемией. Моим бабушке и дедушке по материнской линии, которые живут в Швеции, больше 85 лет, они входят в группу риска. Родители моего отца проживают в США, они также находятся в этой возрастной категории», — приводит слова Дюплантиса пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.
20-летний Дюплантис обновил свой же рекорд в начале 2020 года. Он сумел преодолеть барьер, установленный на высоте 6,18 м.
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