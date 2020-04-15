Конькобежка, застрявшая на Бали: мне пишут завистливые люди, я ни в чём не виновата

Российская конькобежка Елена Сохрякова рассказала о реакции людей на то, что она застряла на острове Бали в условиях пандемии коронавируса. Напомним, ранее стало известно, что вместе с ней на Бали оказалась ещё одна конькобежка Анна Чернова — она также прокомментировала ситуацию.



«16 апреля действительно есть эвакуационный рейс из Бали, но я даже не знаю на данный момент, когда нас вывезут. В Минспорте пытаются, очень стараются, но в тот раз у них не получилось. Поэтому я не знаю, что будет завтра — улетим или нет.



Меня лично не оскорбляют. Пишут в основном девушки, обсуждающие мою фигуру, мой внешний вид. Оскорбляли нас с Анной двоих, когда Иваново разместило новости обо мне и там в комментариях нас называли тупыми дурами и так далее. Ну, я считаю, умные люди, если даже и посчитают нас дурами, не будут писать в комментариях. Пишут завистливые люди, которым нечем заняться. Я так считаю. И если обсуждают меня и мою внешность, то, видимо, я им симпатична и интересна.



Люди в панике из-за пандемии, карантина и падения курса рубля? Я это понимаю. Но люди в панике не будут строчить злостные комментарии. Я ни в чём не виновата. Я уехала на свой заслуженный отдых после тяжёлого насыщенного сезона. Уехала на свои заработанные деньги и ни у кого ничего не прошу. И эвакуация платная, мне она встанет в 40 тыс. рублей. И я заплачу эти деньги сама из своего кармана. Просто неприятно, что люди, не знающие ровным счётом ничего, начинают писать гадости. Я бы каждому нашла что ответить, и даже с юмором. Но не могу себе этого позволить как спортсменка.



Конечно соскучилась по России! Дома — семья, родные, родные, друзья, все ждут. Домой хочется, и уже пора активно начинать крутить велосипед. Но, с другой стороны, здесь мы себя чувствуем в безопасности! И немного страшно, честно, возвращаться домой, потому что по приезде нас ждёт обсерватория», — заявила Сохрякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юрием Зотовым.

Две российские спортсменки полетели на курорт в разгар пандемии. И не хотят возвращаться! Конькобежки Сохрякова и Чернова даже рады тому, что застряли на Бали.