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Елена Исинбаева показала, какую причёску ей сделала дочь

Елена Исинбаева показала, какую причёску ей сделала дочь
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бывшая российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала новую фотографию в «Инстаграме». Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по прыжкам с шестом, обладательница 28 мировых рекордов показала причёску, которую ей сделала дочка.

«Всем доброе утро! Дочь, видимо, будет связана с творческой работой… Благо у меня густые волосы, можно дёргать и целый день чесать, лицо уже сжалось от нанесения и снятия макияжа…

Ну ничего, главное — ребёнок доволен и имеет возможность воплотить своё творческое видение в реальность…

Ну а я — безотказная модель», — написала Исинбаева под фотографией.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Исинбаевой.

Ранее Исинбаева заслужила аплодисменты известного футболиста Карлеса Пуйоля за челлендж с надеванием футболки.

Елена Исинбаева кардинально сменила имидж. Фото
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