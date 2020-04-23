Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, десятикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте, норвежка Тереза Йохауг, может принять участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетике.

«Окончательное решение пока не принято. Оно будет зависеть от того, как будут проходить тренировки, будут ли травмы и прочее. Но интерес есть», — приводит слова менеджера лыжницы Йорна Эрнста Atfonbladet со ссылкой на NRB.



В 2019 году 31-летняя Йохауг выиграла чемпионат Норвегии по лёгкой атлетике в беге на дистанцию 10 000 метров. Её результат — 32.20,86 – лишь на секунду медленнее бронзы первенства Старого Света в 2018 году.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике должен пройти в Париже с 25 по 30 августа. Йохауг — действующая обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира по лыжным гонкам.