Конькобежку Чернову, вернувшуюся с Бали, предупредили о нарушении режима самоизоляции

Российская конькобежка Анна Чернова, эвакуированная с Бали во время пандемии коронавируса, сообщила, что её предупредили о нарушении режима самоизоляции. При этом, как рассказала спортсменка, оператор «Госуслуг» предложил ей проигнорировать сообщение.
Чернова выложила в «Инстаграме» скриншот сообщения, в котором её предупредили о нарушении режима самоизоляции. Спортсменка пояснила, что звонила на «горячую линию» по Калуге, но ей предложили связаться с Роспотребнадзором. Там ей тоже не смогли помочь, в итоге Чернова звонила в сервис «Госуслуги». Оператор в итоге предложил спортсменке не обращать внимания на предупреждение.
«Надеюсь, это не последняя моя «сториз». Если что, вы знаете, где меня искать», — написала Чернова.
Чернова на Бали находилась вместе ещё с одной российской конькобежкой — Еленой Сохряковой. Спортсменки не могли самостоятельно вылететь в Россию из-за отмены рейсов.
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