Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Конькобежки Сохрякова и Чернова завершили период обсервации после возвращения с Бали

Конькобежки Сохрякова и Чернова завершили период обсервации после возвращения с Бали
Другие / Конькобежный спорт 0

Российские конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова покинули базу «Озеро Круглое». Спортсменки находились там на карантине после возвращения из Индонезии.

Сегодня Чернова в «Инстаграме» сообщила, что спортсменки покидают базу. «Как говорится, от звонка до звонка. Позади 14 дней обсервации, мы это выдержали. Спасибо Минспорту России за хорошие условия обсервации», — написала спортсменка.

Ранее Сохрякова и Чернова застряли на Бали ввиду отсутствия подходящих авиарейсов из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Также по этой причине с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан, а во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Российская конькобежка, застрявшая на Бали, выложила фото в откровенном бикини
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020