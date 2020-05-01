Конькобежки Сохрякова и Чернова завершили период обсервации после возвращения с Бали

Российские конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова покинули базу «Озеро Круглое». Спортсменки находились там на карантине после возвращения из Индонезии.

Сегодня Чернова в «Инстаграме» сообщила, что спортсменки покидают базу. «Как говорится, от звонка до звонка. Позади 14 дней обсервации, мы это выдержали. Спасибо Минспорту России за хорошие условия обсервации», — написала спортсменка.

Ранее Сохрякова и Чернова застряли на Бали ввиду отсутствия подходящих авиарейсов из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Также по этой причине с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан, а во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.