Ирина Винер-Усманова призвала открыть тренировочные базы для спортсменов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова призвала открыть учебно-тренировочные базы, на которых российские спортсмены могли бы продолжить совершенствовать своё мастерство. Своё мнение Винер-Усманова высказала на заседании комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса тренировочные сборы национальных команд в России отменены, спортсмены готовятся к соревнованиям на дому.

«Мы должны продолжать спортивную подготовку в состоянии карантина. На каждой базе есть прекрасные поля, прекрасные стадионы, места, где можно погулять и, конечно, потренироваться, это очень важно, это надо обязательно обеспечить. Сейчас люди ищут работу, они готовы работать за питание. А у нас есть люди, которые не хотят брать на себя ответственность и отсиживаются дома или на дачах. Но тогда пусть они не получают зарплату, пусть её получают те, кто хочет работать и дать спортсменам возможность готовиться.

А то мы увидим этих спортсменов совсем в другом месте после окончания карантина. Это молодые люди, которым нужна деятельность. Мы не соберём их, это я вам говорю как тренер, которому уже 885 лет (улыбается)», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Министр спорта России Олег Матыцин во время заседания обещал, что ведомство разработает механизм, позволяющий спортсменам проводить сборы на учебно-тренировочных базах в условиях действия карантинных мер.

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