«Решиться было непросто». Нагорный исполнил двойное сальто в комнате

Вице-чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы 23-летний гимнаст Никита Нагорный исполнил двойное сальто в домашних условиях — элемент был выполнен на матрасе. Соответствующее видео он выложил на своей странице в "Инстаграме".



«Решиться было непросто», — подписал ролик Нагорный, попросив подписчиков оценить его по 10-балльной шкале.

Видео доступно на «Чемпионате».



Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса большинство спортсменов тренируются в домашних условиях и участвуют в различных челленджах.



За последние сутки в России зафиксировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящий момент общее число заболевших составляет 242 271, из которых выздоровело 48 003 человека.