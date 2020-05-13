«Решиться было непросто». Нагорный исполнил двойное сальто в комнате
Вице-чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы 23-летний гимнаст Никита Нагорный исполнил двойное сальто в домашних условиях — элемент был выполнен на матрасе. Соответствующее видео он выложил на своей странице в "Инстаграме".
«Решиться было непросто», — подписал ролик Нагорный, попросив подписчиков оценить его по 10-балльной шкале.
Видео доступно на «Чемпионате».
Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса большинство спортсменов тренируются в домашних условиях и участвуют в различных челленджах.
За последние сутки в России зафиксировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящий момент общее число заболевших составляет 242 271, из которых выздоровело 48 003 человека.
Гимнаст Нагорный попытался повторить безумный трюк из интернета. Видео
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