Крамник, Грищук, Свидлер и Томашевский — в полуфинале благотворительного онлайн-турнира
Определились полуфиналисты шахматного благотворительного онлайн-турнира «Сборная — России». В полуфинал вышли Владимир Крамник, Пётр Свидлер, Евгений Томашевский и Александр Грищук.
Все четверо стали лучшими по итогам группового турнира, в котором участвовало восемь шахматистов. В стадию плей-офф не сумели пробиться Сергей Карякин, Эрнесто Инаркиев, Ян Непомнящий и Александр Рязанцев.
По итогам двух соревновательных дней, в каждом из которых участники провели по семь партий в блице, Крамник набрал 10,5 балла, вторым стал Свидлер (9), третьим — Томашевский (8), четвертым — Грищук (8).
Стоит отметить, что призовой фонд соревнований будет распределён среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19.
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