Крамник, Грищук, Свидлер и Томашевский — в полуфинале благотворительного онлайн-турнира

Определились полуфиналисты шахматного благотворительного онлайн-турнира «Сборная — России». В полуфинал вышли Владимир Крамник, Пётр Свидлер, Евгений Томашевский и Александр Грищук.



Все четверо стали лучшими по итогам группового турнира, в котором участвовало восемь шахматистов. В стадию плей-офф не сумели пробиться Сергей Карякин, Эрнесто Инаркиев, Ян Непомнящий и Александр Рязанцев.



По итогам двух соревновательных дней, в каждом из которых участники провели по семь партий в блице, Крамник набрал 10,5 балла, вторым стал Свидлер (9), третьим — Томашевский (8), четвертым — Грищук (8).



Стоит отметить, что призовой фонд соревнований будет распределён среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19.