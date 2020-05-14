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FIVB одобрила возобновление национальных волейбольных чемпионатов с 1 июня

FIVB одобрила возобновление национальных волейбольных чемпионатов с 1 июня
Другие / Волейбол 0

Международная федерация волейбола (FIVB) считает допустимым возобновление внутренних соревнований начиная с 1 июня. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом, национальные лиги получат возможность скорректировать свой календарь таким образом, чтобы быть готовыми к перенесённым на лето 2021 года Олимпийским играм в Токио (Япония).

Все национальные чемпионаты должны закончиться не позднее 18 апреля 2021 года. Все финалы континентальных клубных первенств должны пройти не позднее 2 мая 2021 года. Лига наций в 2021 году должна начаться 7 или 11 мая и закончиться 27 июня. Континентальные чемпионаты в 2021 году пройдут с 19 августа по 19 сентября.

Планирование национальных чемпионатов будет происходить только в том случае, если это безопасно и соответствует принципам охраны труда и техники безопасности, изданным национальными и местными органами власти.

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