Карякин и Накамура лидируют после двух дней шахматного онлайн-турнира

Американский гроссмейстер Хикару Накамура и россиянин Сергей Карякин лидируют на шахматном онлайн-турнире Lindores Abbey Rapid Challenge после двух игровых дней.

20 мая Карякин одержал победу над иранцем Алирезой Фируджей, а также сыграл вничью с американцем Уэсли Со, соотечественниками Александром Грищуком и Даниилом Дубовым.

Грищук обыграл китайца Дин Лижэня, сыграл вничью с Накамурой и уступил Дубову, который нанёс поражение Со и проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде.

После восьми туров в быстрые шахматы Накамура и Карякин набрали по 5,5 очков, на один балл отстают от них норвежец Магнус Карлсен и Со — по 4,5. Грищук — в числе четырёх шахматистов, набравших по 4 очка, у Дубова – на полбалла меньше.

Завтра, 21 мая, состоятся три заключительных тура группового этапа в быстрые шахматы. По итогам кругового турнира 8 лучших определят победителя в формате нокаута.