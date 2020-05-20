Карякин и Накамура лидируют после двух дней шахматного онлайн-турнира

Американский гроссмейстер Хикару Накамура и россиянин Сергей Карякин лидируют на шахматном онлайн-турнире Lindores Abbey Rapid Challenge после двух игровых дней.
20 мая Карякин одержал победу над иранцем Алирезой Фируджей, а также сыграл вничью с американцем Уэсли Со, соотечественниками Александром Грищуком и Даниилом Дубовым.
Грищук обыграл китайца Дин Лижэня, сыграл вничью с Накамурой и уступил Дубову, который нанёс поражение Со и проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде.
После восьми туров в быстрые шахматы Накамура и Карякин набрали по 5,5 очков, на один балл отстают от них норвежец Магнус Карлсен и Со — по 4,5. Грищук — в числе четырёх шахматистов, набравших по 4 очка, у Дубова – на полбалла меньше.
Завтра, 21 мая, состоятся три заключительных тура группового этапа в быстрые шахматы. По итогам кругового турнира 8 лучших определят победителя в формате нокаута.
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