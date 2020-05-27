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Режим самоизоляции в Москве продлён до 14 июня. Будут послабления

Режим самоизоляции в Москве продлён до 14 июня. Будут послабления
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о частичном смягчении режима самоизоляции в столице. Впрочем, режим продлён ещё на две недели. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

«С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки», — заявил Собянин.

Начиная с 1 июня все городские парки, за исключением Зарядья, будут открыты для свободного посещения. Будут разрешены прогулки и занятия спортом. Начнут работу все магазины, в том числе и гипермаркеты. Будет возобновлена работа сервисов по оказанию бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами.

Важным моментом является то, что масочный режим в столице не будет отменён: каждый выходящий на улицу гражданин будет обязан надевать защитную маску и перчатки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 5,6 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 352 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,3 миллиона человек.

В России зафиксировано более 370 тысяч случаев заражения. 142 тысячи человек излечились.

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