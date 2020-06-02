Борец и депутат Жан Беленюк: по уровню расизма Украина легко даст прикурить США

Чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк высказался на тему протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

«Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли я в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю, что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов.

Но это, конечно, несопоставимо с тем, что в XXI веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и т. п., просто констатирую факт: по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше!

Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при её недостатках и достоинствах! А расизм — расизм идёт (здесь было использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»), сегодня я – Джордж Флойд», — написал Беленюк в своём «инстаграме».