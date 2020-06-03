В России за сутки коронавирусом заразилось 8536 человек, отмечено 178 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8536 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 432 277 человек, из которых выздоровело 195 957. Зафиксировано ещё 178 летальных исходов. За всё время скончалось 5215 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1842
Московская область — 736
Санкт-Петербург — 380
Свердловская область — 357
Нижегородская область — 347
Архангельская область — 239
Ростовская область — 178
Воронежская область — 127
Смоленская область — 127
Красноярский край — 124
Иркутская область — 120
Республика Дагестан — 113
Ханты-Мансийский АО — 111
Тульская область — 109
Челябинская область — 108
Новосибирская область — 102
Волгоградская область — 98
Ульяновская область — 98
Республика Саха (Якутия) — 98
Брянская область — 97
Саратовская область — 94
Республика Башкортостан — 92
Калужская область — 87
Чувашская Республика — 87
Пензенская область — 83
Краснодарский край — 81
Алтайский край — 81
Ставропольский край — 80
Белгородская область — 77
Курская область — 76
Кировская область — 76
Рязанская область — 75
Кабардино-Балкарская Республика — 74
Ярославская область — 72
Карачаево-Черкесская Республика — 72
Пермский край — 72
Орловская область — 71
Астраханская область — 67
Ивановская область — 65
Липецкая область — 65
Тамбовская область — 65
Хабаровский край — 64
Новгородская область — 63
Республика Тыва — 60
Владимирская область — 56
Ленинградская область — 54
Республика Татарстан — 54
Удмуртская Республика — 53
Оренбургская область — 53
Забайкальский край — 53
Приморский край — 52
Республика Северная Осетия — 49
Тюменская область — 47
Мурманская область — 46
Самарская область — 46
Омская область — 45
Псковская область — 44
Республика Карелия — 43
Республика Мордовия — 42
Республика Марий Эл — 40
Тверская область — 36
Калининградская область — 35
Республика Коми — 33
Республика Ингушетия — 33
Камчатский край — 33
Республика Хакасия — 32
Кемеровская область — 27
Томская область — 26
Республика Бурятия — 24
Республика Калмыкия — 23
Костромская область — 21
Амурская область — 20
Вологодская область — 19
Республика Адыгея — 14
Чеченская Республика — 14
Ямало-Ненецкий АО — 13
Магаданская область — 12
Сахалинская область — 10
Чукотский АО — 6
Республика Алтай — 5
Республика Крым — 5
Курганская область — 3
Еврейская АО — 3
Севастополь — 2.
- 3 июня 2020
-
11:20
-
10:37
-
10:18
-
00:45
-
00:25
- 2 июня 2020
-
23:47
-
23:39
-
21:58
-
21:44
-
20:15
-
17:41
-
15:34
-
14:39
-
10:57
-
10:39
-
06:56
-
00:28
-
00:11
- 1 июня 2020
-
23:17
-
23:02
-
22:43
-
22:12
-
19:20
-
12:38
-
11:59
-
10:36
- 31 мая 2020
-
22:13
-
19:36
-
17:24
-
14:43
-
13:19
-
12:30
-
11:39
-
10:43
-
09:31