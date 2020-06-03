В России за сутки коронавирусом заразилось 8536 человек, отмечено 178 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8536 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 432 277 человек, из которых выздоровело 195 957. Зафиксировано ещё 178 летальных исходов. За всё время скончалось 5215 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1842

Московская область — 736

Санкт-Петербург — 380

Свердловская область — 357

Нижегородская область — 347

Архангельская область — 239

Ростовская область — 178

Воронежская область — 127

Смоленская область — 127

Красноярский край — 124

Иркутская область — 120

Республика Дагестан — 113

Ханты-Мансийский АО — 111

Тульская область — 109

Челябинская область — 108

Новосибирская область — 102

Волгоградская область — 98

Ульяновская область — 98

Республика Саха (Якутия) — 98

Брянская область — 97

Саратовская область — 94

Республика Башкортостан — 92

Калужская область — 87

Чувашская Республика — 87

Пензенская область — 83

Краснодарский край — 81

Алтайский край — 81

Ставропольский край — 80

Белгородская область — 77

Курская область — 76

Кировская область — 76

Рязанская область — 75

Кабардино-Балкарская Республика — 74

Ярославская область — 72

Карачаево-Черкесская Республика — 72

Пермский край — 72

Орловская область — 71

Астраханская область — 67

Ивановская область — 65

Липецкая область — 65

Тамбовская область — 65

Хабаровский край — 64

Новгородская область — 63

Республика Тыва — 60

Владимирская область — 56

Ленинградская область — 54

Республика Татарстан — 54

Удмуртская Республика — 53

Оренбургская область — 53

Забайкальский край — 53

Приморский край — 52

Республика Северная Осетия — 49

Тюменская область — 47

Мурманская область — 46

Самарская область — 46

Омская область — 45

Псковская область — 44

Республика Карелия — 43

Республика Мордовия — 42

Республика Марий Эл — 40

Тверская область — 36

Калининградская область — 35

Республика Коми — 33

Республика Ингушетия — 33

Камчатский край — 33

Республика Хакасия — 32

Кемеровская область — 27

Томская область — 26

Республика Бурятия — 24

Республика Калмыкия — 23

Костромская область — 21

Амурская область — 20

Вологодская область — 19

Республика Адыгея — 14

Чеченская Республика — 14

Ямало-Ненецкий АО — 13

Магаданская область — 12

Сахалинская область — 10

Чукотский АО — 6

Республика Алтай — 5

Республика Крым — 5

Курганская область — 3

Еврейская АО — 3

Севастополь — 2.