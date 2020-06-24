Три россиянки пробились в 1/4 финала Women's Speed Chess Championship

Российские шахматистки Екатерина Лагно, Александра Костенюк и Валентина Гунина вышли в четвертьфинал первого этапа Гран-при онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship.



Лагно победила китаянку Нин Кайюй со счетом 8-3, Гунина обыграла представительницу США Татев Абрамян (8,5-3,5), а Костенюк вышла победительницей из встречи с Гюнай Мамедзаде из Азербайджана (11-0).



В четвертьфинале Лагно встретится с украинкой Анной Ушениной, Гунина — с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, а Костенюк за выход в следующий раунд поспорит с Фам Ле Тхао Нгуен из Вьетнама.



Напомним, Гран-при состоит из четырёх этапов, в турнире участвует 21 шахматистка. Каждый из этапов Гран-при проходит с участием 16 шахматисток в течение пяти дней.



Все матчи на каждом этапе Гран-при состоят из трёх частей:

1) 30 минут с контролем времени по 5 минут на партию + 1 секунда на ход;

2) 30 минут с контролем времени по 3 минуты на партию + 1 секунда на ход;

3) 10 минут с контролем времени по 1 минуте на партию + 1 секунда на ход.



Участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал.