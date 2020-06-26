Грищук уступил Гири в первом матче 1/4 финала Chessable Masters

Российский гроссмейстер Александр Грищук проиграл Анишу Гири из Нидерландов в первом матче четвертьфинала турнира по быстрым шахматам Chessable Masters, который проходит в режиме онлайн.

Для выявления победителя Грищуку и Гири не хватило четырёх партий, тай-брейк также закончился ничейным результатом. В армагеддоне Грищука, игравшего белыми, устраивала только победа, но партия завершилась вничью.

В другом четвертьфинальном матче китаец Дин Лижэнь обыграл американца Хикару Накамуру со счётом 2,5:1,5. Ответные матчи между Грищуком и Гири, а также между Дин Лижэнем и Накамурой пройдут в воскресенье, 28 июня.

Напомним, накануне в первых четвертьфинальных матчах россиянин Ян Непомнящий оказался сильнее соотечественника Владислава Артемьева, а норвежец Магнус Карлсен победил американца Фабиано Каруану. Вторые матчи в этих парах состоятся в субботу, 27 июня.