20-летний велогонщик из Бельгии умер во время первой гонки после паузы из-за коронавируса

20-летний бельгийский велогонщик Нильс Де Вриндт из любительской команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawobo скончался во время первой гонки после паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает Cyclingnews.com.

По данным источника, во время велогонки в бельгийском городке Вортегем-Петегеме Де Вриндт упал в обморок. 40 минут гонщика пытались реанимировать, однако он всё же скончался. Причиной смерти команда назвала сердечную недостаточность.

Из-за случившегося гонка была прервана за 13 км до финишной черты.

Позже мэр Вортегем-Петегема сообщил, что никаких подозрительных обстоятельств, связанных со смертью велогонщика, выявлено не было. «Слышал от местных велогонщиков, что Де Вриндт просто упал. Без контакта с другим гонщиком или третьим лицом. Боюсь, мы никогда не узнаем настоящей причины. К несчастью для его родителей, это останется загадкой», — прокомментировал он.