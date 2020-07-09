Министерство спорта порекомендовало федерациям возобновить всероссийские соревнования

Министерство спорта РФ порекомендовало российским федерациям возобновить внутренние соревнования. Соответствующее заявление, подписанное министром спорта Олегом Матыциным, опубликовано на официальном сайте ведомства.

Соревнования должны быть проведены с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а также с учётом разрешительных актов высших должностных лиц соответствующих субъектов РФ.

Участники будут допущены при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия на место проведения соревнований.

Согласно документу, приказы Минспорта от 16 и 18 марта 2020 года об отмене и переносе спортивных соревнований на территории России признаны утратившими силу.