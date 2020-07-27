Карлсен увеличил отрыв от Непомнящего после седьмого тура турнира Legends of Chess

27 июля на супертурнире по шахматам Legends of Chess состоялись партии седьмого тура. По итогам тура норвежец Магнус Карлсен упрочил лидерство.
Чемпион мира победил россиянина Петра Свидлера со счётом 2,5:1,5 (счёт в матче – 3:0). Главный преследователь Карлсена россиянин Ян Непомнящий победил венгра Петера Леко. Но российскому гроссмейстеру потребовалась дополнительная партия (2:1).
Представитель Индии Виши Ананд обыграл израильтянина Бориса Гельфанда 2,5:0,5 (3:0). Нидерландский гроссмейстер Аниш Гири победил китайца Дин Лижэня 2,5:0,5 (3:0). Ещё один россиянин Владимир Крамник уступил украинцу Василию Иванчуку 1:3 (0:3).
Карлсен лидирует, набрав 20 очков. Второе место занимает Непомнящий, набравший 18 очков. Тройку лучших замыкает Гири (14).
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