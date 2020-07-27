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Карлсен увеличил отрыв от Непомнящего после седьмого тура турнира Legends of Chess

Карлсен увеличил отрыв от Непомнящего после седьмого тура турнира Legends of Chess
Другие / Шахматы 0

27 июля на супертурнире по шахматам Legends of Chess состоялись партии седьмого тура. По итогам тура норвежец Магнус Карлсен упрочил лидерство.

Чемпион мира победил россиянина Петра Свидлера со счётом 2,5:1,5 (счёт в матче – 3:0). Главный преследователь Карлсена россиянин Ян Непомнящий победил венгра Петера Леко. Но российскому гроссмейстеру потребовалась дополнительная партия (2:1).

Представитель Индии Виши Ананд обыграл израильтянина Бориса Гельфанда 2,5:0,5 (3:0). Нидерландский гроссмейстер Аниш Гири победил китайца Дин Лижэня 2,5:0,5 (3:0). Ещё один россиянин Владимир Крамник уступил украинцу Василию Иванчуку 1:3 (0:3).

Карлсен лидирует, набрав 20 очков. Второе место занимает Непомнящий, набравший 18 очков. Тройку лучших замыкает Гири (14).

Магнус Карлсен после шестого тура вновь стал единоличным лидером турнира Legends of Chess
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