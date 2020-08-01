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Чемпион мира Никита Нагорный рассказал о важном для него празднике

Чемпион мира Никита Нагорный рассказал о важном для него празднике
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился важной новостью. Созданной им детской школе гимнастики «Академия чемпионов» исполнилось два года.

«Сегодня у нас важный праздник — «Академии чемпионов» исполнилось 2 года!

Эти два года выдались сложными, но я люблю сложности, они дают мотивацию каждый день становиться лучше. Хотим давать возможность детям развиваться не только физически, но и интеллектуально, воспитывать в них дисциплину, трудолюбие и стойкость.

«Академия чемпионов» — дело, которым живу и горю, осознавая при этом личную ответственность. Мы с командой будем делать всё, чтобы наши ученики и родители были довольны и наслаждались тренировочным процессом. Ждём всех вас на тренировках в «Академии чемпионов», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

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