Чемпион мира Никита Нагорный рассказал о важном для него празднике

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился важной новостью. Созданной им детской школе гимнастики «Академия чемпионов» исполнилось два года.
«Сегодня у нас важный праздник — «Академии чемпионов» исполнилось 2 года!
⠀
Эти два года выдались сложными, но я люблю сложности, они дают мотивацию каждый день становиться лучше. Хотим давать возможность детям развиваться не только физически, но и интеллектуально, воспитывать в них дисциплину, трудолюбие и стойкость.
⠀
«Академия чемпионов» — дело, которым живу и горю, осознавая при этом личную ответственность. Мы с командой будем делать всё, чтобы наши ученики и родители были довольны и наслаждались тренировочным процессом. Ждём всех вас на тренировках в «Академии чемпионов», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
- 1 августа 2020
-
18:12
-
17:40
-
13:11
-
12:36
-
10:54
- 31 июля 2020
-
21:52
-
20:44
-
18:58
-
18:40
-
18:29
-
14:21
-
13:26
-
11:32
-
11:20
-
09:44
-
09:17
- 30 июля 2020
-
22:39
-
21:38
-
21:04
-
19:31
-
19:08
-
18:51
-
15:03
-
14:33
-
14:24
-
13:43
-
11:20
-
10:49
-
09:56
-
09:46
- 29 июля 2020
-
23:39
-
22:26
-
20:28
-
20:11
-
18:49