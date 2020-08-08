Олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова объявила о завершении карьеры

Российская гандболистка Ирина Близнова решила завершить карьеру. Спортсменка сообщила, что не смогла договориться с «Ладой» о новом контракте, после чего решила завершить выступления. В составе сборной России Близнова выиграла турнир на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Вариант переезда в другой город даже не рассматривала. Я же домосед. Если честно, страсти во мне поутихли. Во время вспышки пандемии и в отпуске ещё горела желанием и дальше губить здоровье ради спортивной карьеры – хотела лишь знать, во имя чего. А теперь смотрю на девочек – как они бегают, надрываются, и понимаю, что в мои годы лучше уж начинать делиться опытом с детьми», — цитирует спортсменку Федерация гандбола России.

Близнова уже во второй раз объявила о завершении карьеры. Так, она планировала завершить выступления после Олимпийских игр в Рио. Но в итоге в мае 2019 года подписала контракт с «Ладой».