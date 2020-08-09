«Тюмень» стала последним полуфиналистом ЧР по мини-футболу

Определились все полуфиналисты чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.

Самой продолжительной стала серия между «Тюменью» и самарским «Динамо». Для выявления победителя потребовались все пять матчей. «Тюмень» одержала две победы на своей площадке, но оба матча в Самаре также остались за хозяевами. Решающая встреча прошла в Тюмени. Хозяева разгромили гостей со счётом 6:1 и вышли в полуфинал. Дубль оформил Иван Лобков.

Ранее «КПРФ» в трёх матчах переиграл «Ухту», а «Газпром-Югра» нанёс поражение «Новой генерации». Четвертьфинальная серия между «Синарой» и «Норильским никелем» завершилась в четырёх матчах.

В полуфинале «Газпром-Югра» сыграет с «Синарой», а «КПРФ» встретится с «Тюменью». Первые матчи пройдут 13-14 августа.