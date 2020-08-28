И. о. генерального директора РУСАДА стал Михаил Буханов

Действующий глава правового направления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов стал исполняющим обязанности генерального директора организации. Он заменит уволенного Юрия Гануса. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

«В рамках своих полномочий Наблюдательный совет РУСАДА, независимый орган управления, в состав которого входят специалисты, утвержденные WADA, выразил недоверие Юрию Ганусу и рекомендовал Общему собранию учредителей отстранить его от должности генерального директора.

Также учредители согласились с представленной Набсоветом кандидатурой исполняющего обязанности генерального директора РУСАДА. Им назначен действующий глава правового направления Российского антидопингового агентства Михаил Буханов. Мы исходили прежде всего из необходимости обеспечить непрерывность операционной деятельности РУСАДА, которая нареканий ни у кого не вызывает, а господин Буханов погружен во все текущие процессы.

Также учредители поручили исполняющему обязанности генерального директора принять все необходимые меры реагирования для устранения финансово-хозяйственных нарушений, в том числе обратиться в правоохранительные органы по выявленным фактам. Далее в соответствии с уставом РУСАДА в течение 6 месяцев Набсовет РУСАДА на конкурсной основе выберет нового генерального директора. Мы уверены, что при этом операционная деятельность РУСАДА останется независимой», — сказал глава ОКР Станислав Поздняков.