Автору компромата на экс-невесту Сидакова грозит 4 года тюрьмы

Адвокат Майя Шевцова рассказала, что человек, который «слил» компромат на бывшую невесту двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, рискует сесть в тюрьму на четыре года.
На второй день свадьбы спортсмен на глазах у 500 гостей за волосы выгнал супругу Мадину. Причиной столь резкого решения стали видеозаписи, сброшенные недоброжелателем гостям-мужчинам, где Мадина позирует в полуобнажённом виде. Видео якобы прислала обиженная супруга мужчины, с которым у девушки был роман. Автор рассылки утверждает, что избранница спортсмена работала в сфере эскорт-услуг.
«Во-первых, неплохо бы выслушать версию самой Мадины. Так как всё, что мы сейчас обсуждаем, — это версия отринувшего её молодого мужа, а также сведения от знакомых молодых и гостей свадьбы, которых, как известно, сотни человек и каждый судит со своей колокольни.
Лично я бы как юрист посоветовала девушке не отмалчиваться, а сделать официальное заявление – например, в прессе. Мадине 25 лет, и она имеет полное право на собственную позицию. Впрочем, как и на личную жизнь в прошлом. В то время как большинство рассуждает обывательски: молчит – значит виновата.
А во-вторых, лично я бы серьёзно задумалась о личности организатора этой свадебной фотодиверсии. Потому что его действия подпадают под статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», которая карает за сбор и распространение информации о частной жизни гражданина, составляющей личную и семейную тайну, без его согласия. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо исправительных работ сроком до 1 года, а в случае совершения деяния с использованием служебного положения – штраф до 300 тысяч рублей и даже лишение свободы до четырёх лет», — приводит слова адвоката «МК».
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