Сергей Устюгов выложил фото и видео со сбора российских лыжников в Тюмени

Российский лыжник Сергей Устюгов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии и видео со сбора в Тюмени.

«Тренировки в «Жемчужине Сибири» идут полным ходом», — написал Устюгов.

Публикация доступна на странице Сергея Устюгова в "Инстаграме".

28-летний Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/2017. Минувший сезон в лыжных гонках был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторы не смогли провести заключительные этапы, которые должны были состояться в США и Канаде.

В начале сентября сборная России была вынуждена пропустить этап Кубка мира по лыжероллерам. Национальная команда не смогла пересечь границу с Латвией, так как спортсменов не выпустили из страны.