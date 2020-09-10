Сергей Устюгов выложил фото и видео со сбора российских лыжников в Тюмени
Российский лыжник Сергей Устюгов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии и видео со сбора в Тюмени.
«Тренировки в «Жемчужине Сибири» идут полным ходом», — написал Устюгов.
Публикация доступна на странице Сергея Устюгова в "Инстаграме".
28-летний Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/2017. Минувший сезон в лыжных гонках был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторы не смогли провести заключительные этапы, которые должны были состояться в США и Канаде.
В начале сентября сборная России была вынуждена пропустить этап Кубка мира по лыжероллерам. Национальная команда не смогла пересечь границу с Латвией, так как спортсменов не выпустили из страны.
Сборная России не смогла пересечь границу с Латвией и пропустила этап КМ по лыжероллерам
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