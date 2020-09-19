Роман Терюшков: форум «Живу спортом» за три года вырос в федеральную площадку

В «Гостином дворе» прошёл III Всероссийский форум «Живу спортом». В мероприятии приняли участие более 4200 участников из 37 регионов России.

В рамках основной сессии «Грани спорта» спортивные менеджеры, функционеры, представители отраслевых государственных ведомств обсудили вопросы интеграции принципов здорового образа жизни в повседневный ритм современного общества.

Фото: Минспорт МО

«Форум «Живу спортом» за три года вырос в федеральную площадку. Сегодня обсуждали различные темы: спорт в эпоху пандемии, цифровизация и человеческий капитал в спорте, тренды и другое. Уверен, что после проведения форума появятся различные идеи и проекты, которые будут продвигаться в субъектах России», — приводит слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова сайт ведомства.

«Я как руководитель спортивной школы в пандемию столкнулась со многими сложностями, поэтому опыт коллег на форуме «Живу спортом» интересен для всех участников мероприятия. Люди рассказывают, как они прорывались вперед, находили новые пути решения не только для того, чтобы не остановиться, но и продвинуться вперед», — сказала трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва.

«Само название форума «Живу спортом» несёт глубокую смысловую нагрузку: это и выход из пандемии, и возможность показать свои достижения, и обсуждение опыта коллег на различных дискуссионных площадках. Я думаю, что мы практическую пользу их этого извлечём», — подытожил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.