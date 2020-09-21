«Пытаюсь быть горячей». Каролина Севастьянова показала новые фото в платье с декольте

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в эффектное платье с декольте, позирует перед зеркалом.

«Пытаюсь быть горячей», — подписала она фото.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Само очарование».

«Счастья тебе, любви и успехов, ангелочек, ты просто неотразимая».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.