В Карабахе погиб многократный чемпион Армении по триатлону

В зоне боевых действий в Нагорном Карабахе погиб многократный чемпион Армении по силовому триатлону Татул Арутюнян. Об этом сообщает пресс-служба Федерации пауэрлифтинга Армении.

«Федерация выражает глубокие соболезнования семье и родным Татула Арутюняна. Покойся с миром, герой», — отмечается в сообщении организации в «Фейсбуке».

27 сентября населённые пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны. В Нагорном Карабахе заявили, что в воскресенье погибло как минимум десять военнослужащих и двое мирных жителей, ещё десятки ранены. В Баку рассказали о девяти раненых в результате армянских обстрелов. В свою очередь Азербайджан обвинил Армению в провокации и развязывании военных действий. На военные действия в регионе отреагировали многие известные спортсмены, представляющие обе страны.