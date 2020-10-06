Олимпийская чемпионка Татарева продемонстрировала растяжку и дала советы гимнасткам

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы россиянка Анастасия Татарева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она дала советы гимнасткам, сопроводив запись фото с эффектной растяжкой.
«Советы гимнасткам. Вы просили, поэтому делюсь советами.
В любом спорте очень важна разминка, тем более в гимнастике. Разминать нужно всё, начиная от стоп и заканчивая головой. Хорошая разминка — залог вашей тренировки.
Второй не менее важный совет, если вас что-то беспокоит или болит, — предупреди об этом сразу для быстрого решения проблемы.
Всегда слушайтесь тренера. Даже если считаете, что правы, делайте, как говорит педагог, а не доказывайте обратное. Тренер всегда прав.
Винер И.А. всегда нам говорит — как вы на тренировках обращаетесь с предметом, так он тебе и ответит на соревнованиях. Если психуете, кидаете и швыряете предмет, он подведёт вас на старте. Всегда нужно уважительно к нему относиться. Даже здесь действует закон бумеранга.
Небольшой лайфхак. Если не получается какой-то бросок, сложный элемент, трюк или риск, этот момент можно записать на замедленную съемку, где будет видно, что не так делаешь. Именно в замедленном режиме можно хорошо увидеть свои ошибки и попытаться всё исправить.
Вся сборная работает с большими телевизорами и во время тренировки смотрит и исправляет свои ошибки», — написала Татарева.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
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