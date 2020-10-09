Каролина Севастьянова показала соблазнительные фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии. На снимках спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед камерой.
«Заберите меня обратно», — подписала она снимки.
Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Вторая фотка огонь».
«Ты самая интересная российская спортсменка. И всегда интересно читать, что ты думаешь».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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