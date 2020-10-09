Каролина Севастьянова показала соблазнительные фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии. На снимках спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед камерой.

«Заберите меня обратно», — подписала она снимки.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Вторая фотка огонь».

«Ты самая интересная российская спортсменка. И всегда интересно читать, что ты думаешь».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.