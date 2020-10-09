Александра Солдатова попросила выбрать самый удивительный из 11 фактов о себе

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова привела 11 фактов о себе и попросила выбрать самый удивительный.

«Несколько фактов обо мне.

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1. Очень люблю молоко. Без всего. Даже в ресторане люблю попросить принести просто тёплое молочко, чем всегда удивляю официантов.

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2. Мало сплю. Это просто особенность организма. Могу всю ночь просто проваляться в кровати и на следующий день прекрасно себя чувствовать.

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3. Каждое утро делаю записи мыслей и эмоций. Пишу, что чувствую и о чём думаю. Записываю и никогда не перечитываю. Только если через очень долгое время.

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4. В магазины за одеждой предпочитаю ходить в одиночку, так как боюсь при постороннем человеке взять что-то не то и показаться безвкусной.

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5. Были проколоты уши, нос и пупок. Проносила каждый пирсинг максимум месяц. В итоге ничего не оставила, но всё нравилось.

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6. Маникюр всегда делаю с одним и тем же покрытием. Никогда не меняю цвет.

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7. Люблю гулять под дождём и никогда не боюсь промокнуть. Но при этом не очень люблю плавать.

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8. Когда кормлю Синабона, сижу с ним и жду, когда он доест. Если уйти, он пойдёт за мной, забыв о еде.

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9. В жизни я левша – ем, пишу левой рукой. А в спорте правша — с предметом работаю правой. Писать могу и правой, и левой.

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10. В детстве не было ни одной куклы. Только мягкие игрушки и солдатики — играла вместе с братом.

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11. Обожаю красивые блокноты. Дома уже целый склад различных вариантов, но всё равно с трудом прохожу мимо новых.

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И да, здесь нет неверных фактов, все — абсолютная правда. Признайтесь, какой удивил больше всего», — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».